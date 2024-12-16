Шесть человек попали в больницу после столкновения автобуса с электроопорой в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП, во время которого несколько пассажиров автобуса пришлось отправить в Больницу. Об этом сообщил ТАСС.

Авария произошла на перекрестке улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября. Водитель автобуса, который двигался по маршруту №21, при повороте не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в световую опору. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров.

По данным местного Министерства здравоохранения, по итогам инцидента пострадало семеро, среди них один несовершеннолетний. Из них пришлось госпитализировать шесть человек. У всех них травмы легкой либо средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о ДТП в Краснодарском крае. Там на территории Славянского района грузовик с полуприцепом столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В итоге погибло трое мужчин. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства данной трагедии.