В массовом ДТП на Кубани погибли три человека

В Славянском районе Краснодарского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что столкновение произошло около 15:15 мск на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, когда грузовик с полуприцепом столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

По предварительным данным, в результате аварии погибли трое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП. Ведется расследование для выяснения причин столкновения и установления всех участников аварии.

Ранее сообщалось, что ДТП со смертельным исходом произошло в центре Москвы. По информации Baza, на улице Воздвиженка российской столицы водитель BMW на высокой скорости врезался в заднюю часть маршрутного автобуса, из-за чего легковой автомобиль смялся.