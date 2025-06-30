Шесть человек попали в больницы Перми после отравления в банкетном зале в центре города

В пермском банкетном зале White Hall произошло массовое отравление посетителей. В больницы попали шесть человек, среди них один несовершеннолетний. Об этом сообщил ТАСС.

Есть сведения, что на плохое самочувствие после празднования в заведении пожаловалось порядка 30 человек.

«Госпитализированы шесть человек, среди них один ребенок. Взрослые в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии», — указали журналистам в региональном Министерстве здравоохранения.

Роспотребнадзор уже занялся этим инцидентом. Его сотрудники уже провели отбор образцов продуктов, сейчас они проводят исследование проб в лаборатории. По некоторым сведениям, пострадавшие отравились кулинарной продукцией.

Ранее стало известно, что двое маленьких детей отравились насмерть в Саратовской области. Они почувствовали себя плохо после прогулки в лесу, где попробовали неизвестные ягоды. Обращение в больницу последовало слишком поздно, медики не сумели спасти жизни пострадавших.