Шесть человек попало в больницу после столкновения пассажирского автобуса и трактора в Башкирии

Автобус Газель Next вез рабочих одного из предприятий, и на трассе Магнитогорск – Ира он не поделил дорогу с трактором «Кировец» К-708.

Инцидент произошел в Баймакском районе Республики Башкирия сегодня, в восьмом часу утра. Автобус следовал из Сибая в Хайбуллинский район. Прямо сейчас правоохранители работают на месте происшествия.

«В результате ДТП 60-летний водитель "Газели" и его пять пассажиров доставлены в больницу», - заявили по этому поводу в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Слова правоохранителей привело ТАСС. Всех остальных пассажиров медики осмотрели на месте аварии, госпитализация им не понадобилась. На участок, где произошло ДТП, уже выехал прокурор Баймакского района. Он будет координировать все следственные действия.