Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами в Улан-Удэ

31 марта около 7:30 утра (2:30 мск) в городе Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием автобусов и легкового автомобиля Toyota Camry. О ЧП сообщает информационный портал регионального МВД.

Пострадали шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что на Московском скоростном диаметре (МКД) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого движение на платном участке полностью остановилось.

По информации источника, водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» вышел из машины, так как она сломалась. Мужчина хотел ее починить, однако в этот момент в него врезался автомобиль Geely. В результате водитель «Соболя» оказался зажат своей же машиной. Мужчину с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете Московского авиационного центра.