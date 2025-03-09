Mash: на МКД автомобиль наехал на собственного хозяина, мужчину забрал вертолет

На Московском скоростном диаметре (МКД) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого движение на платном участке полностью остановилось, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» вышел из машины, так как она сломалась. Мужчина хотел ее починить, однако в этот момент в него врезался автомобиль Geely. В результате инцидента водитель «Соболя» был зажат своим же авто.

Мужчину с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). Также пострадали два пассажира автомобиля Geely. На месте инцидента работают оперативные службы Москвы. Правоохранительные органы проведут расследование для выяснения деталей происшествия и сбора сведений о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Ступино четыре человека были госпитализированы после аварии с участием трех автомобилей. Инцидент произошел днем 7 марта на 317-м км трассы А-108 — «МБК».