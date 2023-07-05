Шесть человек пострадали в Ярославле от столкновения теплохода с пирсом

По непонятной пока причине прогулочное судно не стало тормозить перед причаливанием, и врезалось в бетонный пирс с непогашенной скоростью.

Удар был настолько сильным, что мало кто на борту корабля остался на ногах. От падения на палубу многие получили травмы. Дело не обошлось синяками и ссадинами. Шестерых пришлось доставить в медицинские учреждения. Трое из них – это дети.

Три человека с борта судна увезли в приемный покой Клинической больницы скорой помощи, двоих детей доставили в детский травмпункт, и еще одного ребенка – в Областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление регионального департамента здравоохранения.

Все люди, которые находились на борту теплохода, совершали полуторачасовую увеселительную прогулку по Волге. Сам корабль отделался повреждениями в носовой части.