Шесть эпизодов насилия: 21-летний челябинец получил 18 лет за преступления против сестры
Челябинец получил 18 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней сестры
Металлургический районный суд Челябинска вынес суровый приговор 21-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней двоюродной сестры.
Как установило следствие, в период с января по март 2025 года он трижды изнасиловал девочку и трижды совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О злодеяниях случайно стало известно матери пострадавшей, которая обнаружила в телефоне дочери компрометирующую переписку.
В ходе расследования были изъяты вещественные доказательства, проведены экспертизы и допрошены свидетели. Суд установил, что подсудимый действовал расчетливо, выбирая для преступлений моменты, когда рядом никого не было.
В итоге суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим годом ограничения свободы.