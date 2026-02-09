Шесть эпизодов насилия: 21-летний челябинец получил 18 лет за преступления против сестры

Металлургический районный суд Челябинска вынес суровый приговор 21-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней двоюродной сестры.

Как установило следствие, в период с января по март 2025 года он трижды изнасиловал девочку и трижды совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О злодеяниях случайно стало известно матери пострадавшей, которая обнаружила в телефоне дочери компрометирующую переписку.

В ходе расследования были изъяты вещественные доказательства, проведены экспертизы и допрошены свидетели. Суд установил, что подсудимый действовал расчетливо, выбирая для преступлений моменты, когда рядом никого не было.

В итоге суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим годом ограничения свободы.