Шесть сотрудников МЧС пострадали во время пожаротушения на складе в Ярославле, их состояние тяжелое

Не менее шести спасателей экстренных служб пострадали в ходе тушения пожара на складе ГСМ на одной из СТО в Ярославле минувшим вечером, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщается, что спустя несколько часов с момента возгорания пожар удалось локализовать. К настоящему времени известно, что горели покрышки и ГСМ.

«На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Всех пострадавших пожарных госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое», — уточнили в экстренных службах города.

Сообщается, что в настоящее время идет проливка помещений. Устанавливаются все причины пожара.