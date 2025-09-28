Шесть целей в ночном небе: раскрыты детали ночной атаки на Воронеж
Дежурные силы ПВО сбили в небе над Воронежской областью шесть БПЛА
Фото: [istockphoto.com/NiseriN]
Воздушное пространство Воронежа и прилегающих территорий в ночь на 28 сентября было защищено от атаки беспилотников.
По оперативной информации, расчётами противовоздушной обороны в ходе отражения налёта нейтрализовано шесть вражеских БПЛА.
Глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале предупредил жителей о сохранении повышенной угрозы применения дронов в черте города и на территории Острогожского района. В связи с этим на всей области продолжает действовать режим опасности атаки с воздуха.
По предварительным данным, в результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.
