Шесть целей в ночном небе: раскрыты детали ночной атаки на Воронеж

Воздушное пространство Воронежа и прилегающих территорий в ночь на 28 сентября было защищено от атаки беспилотников.

По оперативной информации, расчётами противовоздушной обороны в ходе отражения налёта нейтрализовано шесть вражеских БПЛА.

Глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале предупредил жителей о сохранении повышенной угрозы применения дронов в черте города и на территории Острогожского района. В связи с этим на всей области продолжает действовать режим опасности атаки с воздуха.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что за вечер 27 сентября ПВО сбили над Брянской и Ростовской областями два украинских дрона.