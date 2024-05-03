Шесть украинских беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и Белгородской областью

В двух российских регионах на протяжении прошедшей ночью было перехвачено 6 беспилотных летательных аппаратов. Такие цифры привели в Министерстве обороны РФ. Слова его представителей обнародовал ТАСС .

По заявлению минобороны, ВСУ на протяжении прошедшей ночи неоднократно пытались атаковать объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО каждый раз давали достойный ответ на эти попытки.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», - указали в военном ведомстве.

В итоге над Белгородской областью было нейтрализовано пять дронов неприятеля. Еще один был перехвачен над полуостровом Крым.

До этого сообщалось, что днем 2 мая над Белгородской областью было перехвачено еще два вражеских беспилотника. Их сбили в шестом часу вечера.