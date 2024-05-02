Российские ПВО уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника

В четверг, 2 мая, российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинские беспилотники. Как сообщает в своем официальном канале Минобороны России, вражеские технические средства были сбиты около 17:20.

По информации ведомства, ВСУшные беспилотники самолетного типа хотели ударить по расположенным на территории России объектам, однако две единицы техники неприятеля были сбиты дежурными средства ПВО. Информацию о том, где именно был нанесен успешный удар, в Минобороны не сообщают.

Ранее мы писали о том, что указом президента России Владимира Путина губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был удостоен ордена Мужества. Согласно подписанному главой государства приказу, эту награду глава региона получил «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».