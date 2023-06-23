Шесть украинских опорных пунктов подверглись ударам тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

По ключевым точкам обороны ВСУ на краснолиманском направлении были нанесены удары термобарическими боеприпасами. Все эти пункты были уничтожены.

Российская артиллерия в то же время продолжала контрбатарейную борьбу с орудиями неприятеля. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин», - рассказал он.

Его слова привело ТАСС. Свою лепту в боевые действия внесла авиация. Истребители-бомбардировщики Су-34 произвели бомбовые удары еще по трем вражеским опорным пунктам, а также месту временной дислокации украинских военных. Противник понес серьезные потери.