Шесть украинских опорных пунктов подверглись ударам тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
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По ключевым точкам обороны ВСУ на краснолиманском направлении были нанесены удары термобарическими боеприпасами. Все эти пункты были уничтожены.
Российская артиллерия в то же время продолжала контрбатарейную борьбу с орудиями неприятеля. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин», - рассказал он.
Его слова привело ТАСС. Свою лепту в боевые действия внесла авиация. Истребители-бомбардировщики Су-34 произвели бомбовые удары еще по трем вражеским опорным пунктам, а также месту временной дислокации украинских военных. Противник понес серьезные потери.