Шесть человек арестованы за похищение человека в Подмосковье

В Подмосковье предъявили обвинение шести фигурантам дела о похищении человека, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Суд заключил злоумышленников под стражу. По данным следствия, в августе этого года один из обвиняемых решил похитить своего дальнего родственника. Поводом стали финансовые разногласия.

К преступлению мужчина привлек еще пятерых подельников. Они несколько дней следили за потерпевшим, изучив маршрут его передвижения и круг общения.

После этого фигуранты пришли в частный дом к потерпевшему, посадили его силой в арендованную машину и вывезли в Солнечногорск. Там преступники сняли дом, где и удерживали пострадавшего.

Мужчину нашли благодаря его сыну, который и сообщил в полицию о похищении отца. Расследование дела продолжается.