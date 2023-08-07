Шестеро виновных в отравлении людей метанолом в уральском регионе получили реальные сроки

Шесть мужчин и одна женщина, проживающие в Екатеринбурге, на протяжении почти полутора лет нелегально производили алкоголь. Затем они сбывали его по дешевке через торговые точки. В сентябре 2021 года они изготовили партию суррогата, в которой содержался метанол. Это не смутило никого из них. В результате 44 человека умерло от отравления, пострадало еще как минимум семеро. Правоохранители сумели разыскать бутлегеров и вменить им сразу несколько преступлений.

Об этом сообщили РИА Новости. Прокуратура настаивала на сроках от 5 до 10 лет лишения свободы. Суд назначил мужчинам от 5,5 до 6,5 лет заключения в колонии. Женщина же получила всего три года условно. Свою вину признали только пятеро из них, и то частично.