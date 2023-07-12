Шестилетний ребенок потерял рассудок после гибели отца на его глазах

У мальчика развилось психическое расстройство после того, как его собственная мать зарезала своего мужа. ЧП произошло в Омской области.

59-летний житель села Андреевка рано утром 25 декабря прошлого года вернулся домой с работы. Там он застал свою 44-летнюю жену в компании с любовником. После этого в семье разгорелась ссора, во время которой женщина вознамерилась заколоть ножом супруга. Любовник пытался помешать ей, но тут же получил ранение в спину. В результате обманутый муж получил смертельное ранение и истек кровью. За этим наблюдали два ребенка семейной четы, трех и шести лет. Об этом рассказали РИА Новости. Дети после убийства были изъяты из семьи и помещены в детдом.

«У 6-летнего сына развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы», - привели журналисты заявление пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Сама злоумышленница находится под домашним арестом. В ее отношении возбуждено несколько уголовных дел.