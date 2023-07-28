Шестнадцать детей попали в больницу из-за отравления в детском лагере в Удмуртии
Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]
У всех ребят выявили острые кишечные инфекции.
ЧП произошло в детском лагере «Юность». Там пострадал 21 ребенок. Шестнадцать из них пришлось поместить в медицинские учреждения, а пятеро лечатся амбулаторно.
«На сегодняшнее утро из 16 госпитализированных четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, 12 - в легкой», - заявила Наталья Соколова, заместитель главы республиканского министерства здравоохранения.
Ее слова привело ТАСС. По имеющимся данным, у сотрудников лагеря был обнаружен норовирус. Это и могло привести к вспышке заболевания среди детей.