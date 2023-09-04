Шестнадцать пророссийских групп хакеров устроили атаку на сайты Польши и Прибалтики

Всего за одну широкомасштабную операцию они взломали более сотни различных ресурсов.

Хакеры заявили, что они сумели вывести из стоя 127 различных информационных сайтов, в том числе базу данных МВД Латвии. На всех них размещен манифест, по которому война должна закончиться только тогда, когда будут уничтожены все нацисты.

«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», - сообщили хакеры агентству РИА Новости.

Отмечается, что такое большое количество групп хакеров действуют вместе впервые в истории. Они взломали каналы для общения различных государственных служб, мобильные банковские сервисы, паркоматы и так далее. В открытый доступ было выложено большое количество различной информации.