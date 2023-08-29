Шестнадцатилетний подросток арестован в Красноярске за подготовку теракта

Девятиклассника задержали в то время, когда он приобретал компоненты для самодельного взрывного устройства.

Правоохранители считают, что учащийся одной из красноярских гимназий решил устроить взрыв на рынке, который находится в Кировском районе. Для этого он начал готовить заряд взрывчатки.

«В Красноярске задержан 16-летний школьник при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства», - сообщили представители правоохранительных органов журналистам ТАСС.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, а сам он взят под арест. При обыске у него были найдены химические вещества и дымовые шашки.