Шестнадцатилетний подросток погиб в Омске во время ремонта домашнего компьютера

Он вскрыл системный блок, не выключая его питания, и получил смертельный удар током.

Трагедия произошла вчера, в одном из жилых домов по улице Батумской. О ней рассказало региональное управление Следственного комитета. Ранее юноша уже неоднократно проводил ремонт и замену блоков в своем системнике в домашних условиях. Мать погибшего услышала шум в соседней комнате и, встревожившись, зашла туда. Она обнаружила своего сына лежащим на полу без сознания. Она тут же вызвала скорую, которая по приезду констатировала смерть школьника.

«Ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания», - сделали заключение правоохранители.

Сейчас они устанавливают все обстоятельства смерти, и для этого им пришлось возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.