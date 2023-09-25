Шестьсот стационарных комплексов фотовидеофиксации установили в Подмосковье

На территории Московской области завершили установку всех новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Об этом заявили в региональном Министерстве дорожной инфраструктуры и транспорта.

Новыми комплексами оснастили почти сто семьдесят дорог в сорока восьми городских округах Подмосковья. Наибольший объем работ провели в Подольске, Одинцове, Красногорске, Раменском и Пушкинском округах.

Таким образом, существующую группировку техсредств контроля соблюдения ПДД дополнили отечественные комплексы фотовидеофиксации последнего поколения – «Азимут 4», которые на сегодняшний день входят в ТОП-3 комплексов фотовидеофиксации и уже подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности в сорока двух регионах по всей России.

Отмечается, что система фотовидеофиксации Московской области является одной из самых передовых и эффективных на территории России в части снижения уровня аварийности. Так, за шесть лет число ДТП, погибших и раненых в авариях сократилось более чем на сорок процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье необходимо проработать меры газовой безопасности с правоохранительными органами.