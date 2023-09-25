Андрей Воробьев: меры по газовой безопасности нужно проработать с правоохранительными органами

Для того, чтобы повысить безопасность в сфере использования газа в жилых домах, нужно исключить фактор неосторожности и умышленные действия.

Для этого необходимо сотрудничество с правоохранительными органами, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководством областного правительства и главами округов.

Губернатор напомнил, что 20 сентября взрыв газа произошел в Балашихе.

«Хочу принести соболезнования жителям. Что касается наших спасателей, к сожалению, там тоже была трагедия», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что все необходимое для помощи пострадавшим будет сделано. Это касается выплат и восстановления поврежденных подъездов.

Кроме того, Андрей Воробьев добавил, что с 1 января федеральный закон вводит постоянный профессиональный контроль газовой безопасности в быту. В Подмосковье такую подготовку уже активно проводят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что при повторном обрушении дома после взрыва газа в Балашихе погибли двое спасателей, еще четверо получили травмы.