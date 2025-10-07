Школа-интернат рухнула и унесла жизни детей

Число жертв обрушения школы-интерната достигло отметки в 67 человек. Спасатели завершили поисковую операцию, констатируя гибель десятков людей под обломками здания. Об этом также сообщает РИА Новости .

Спасательная операция в индонезийском городе Сидоарджо завершилась. Под завалами рухнувшей школы-интерната обнаружены тела 67 человек. Трагедия произошла в прошлый понедельник. В тот день многоэтажное здание религиозного учебного заведения внезапно обрушилось в момент сбора учеников на полуденную молитву.

Маршал армии Мохаммад Сяфий заявил о завершении поисково-спасательных работ, подчеркнув, что за девять дней операции была тщательно обследована вся территория обрушения. Поиски велись до последнего, чтобы убедиться, что под завалами не осталось выживших.

Ранее были раскрыты подробности поисков семьи с ребенком, загадочно пропавших в тайге.