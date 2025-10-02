Ресторан в России закрыли на 17 суток из-за кишечной инфекции

Заведение общественного питания в Саратовской области временно прекратило работу. Суд принял решение о приостановке деятельности ресторана на 17 суток. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Ресторан корейской кухни в Энгельсе Саратовской области закрыт на 17 суток после массового заболевания посетителей. Суд принял такое решение по результатам эпидемиологического расследования. Причиной закрытия стали 17 случаев кишечной инфекции среди гостей заведения.

Проверка Роспотребнадзора выявила серьезные нарушения санитарных норм, включая отсутствие маркировки продуктов и необходимой документации. К индивидуальному предпринимателю применены административные меры. Несмотря на то что заведение уже прекратило работу, его помещения официально опечатаны.

Ранее на Урале школьники отравились рассыпанным в раздевалке протеином.