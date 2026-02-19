Школьник из Ленобласти попал под следствие из-за фальшивой пятитысячной купюры

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело против 16-летнего жителя города Пикалево, который пытался сбывать поддельные деньги. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, подросток приобрел фальшивую пятитысячную купюру образца 2017 года через маркетплейс у неизвестного продавца. С ней он отправился в местный магазин, где успешно расплатился за товар стоимостью 4520 рублей. Продавец принял подделку, выдал покупку и сдачу, после чего юный злоумышленник скрылся.

Однако на этом он не остановился. Позже подросток еще дважды пытался провернуть ту же схему в другой торговой точке, но там кассир усомнился в подлинности купюры и отказался завершить сделку.

Теперь в отношении парня возбуждены уголовные дела по факту сбыта поддельных денег и покушения на сбыт (два эпизода). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также условия, которые подтолкнули несовершеннолетнего к преступлению.