Школьник из Мытищ сорвался с лестницы, когда пытался залезть на крышу школы

Накануне в подмосковных Мытищах одиннадцатилетний школьник сорвался с лестницы. Об этом сообщает МК .

Известно, что инцидент случился накануне во время пятого урока. Пока неясно, что это было - дурь в голове, дела амурные или детский спор. К счастью, мальчик остался жив и отделался лишь травмой ноги.

Накануне стало известно, что в подмосковном Одинцово шестнадцатилетний подросток скончался из-за резкого повышения температуры при ОРВИ.