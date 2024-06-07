Школьник из Подмосковья чуть не умер, съев магазинный пирожок с грибами

В Подмосковье восьмилетний мальчик чуть не умер, съев магазинный пирожок с картошкой и грибами. Почти сразу же ребенок начал задыхаться, сообщил «Московский комсомолец» .

Мама мальчика сразу вызвала скорую помощь, выяснилось, что у ребенка аллергия на коровье молоко. Врачи диагностировали анафилактический шок и падение давления. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали.

Подмосковные врачи спасли ребенка, проведя ему экстренную инфузионную терапию. Сейчас состояние школьника стабилизировалось. Ему назначили антигистаминные.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девушка-подросток чуть не погибла на занятиях по мотокроссу.