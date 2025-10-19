Россиянка заметила скрытую съемку в туалете аэропорта Уфы и вызвала полицию

В аэропорту Уфы зафиксирован инцидент со скрытой съемкой в женском туалете. Сообщение о происшествии распространила «Лента.ру», ссылаясь на телеграм-канал «Осторожно, новости».

По имеющимся сведениям, 7 октября 22-летняя Ильвина (фамилия не разглашается), следовавшая рейсом из Уфы в Санкт-Петербург, находилась в зоне ожидания. Зайдя в уборную, она с ужасом обнаружила, что из соседней кабинки за ней ведется тайная видеосъемка. Неизвестный мужчина направил камеру своего мобильного телефона в ее сторону.

«Я в шоке. Думала, мне показалось. Вышла из кабинки и стою наблюдаю, что будет дальше», — поделилась девушка.

Позже выяснилось, что злоумышленник переключился на другую посетительницу туалета. Ильвина, проявив бдительность, предупредила вторую потенциальную жертву и потребовала от мужчины немедленно покинуть женский туалет. В ответ он заявил, что просто перепутал помещения и не может выйти.

Пока он находился в кабинке, ему удалось стереть компрометирующие записи. Покинув уборную, мужчина попытался скрыться, сославшись на ожидающую супругу и опаздывающий рейс.

Несмотря на попытки оправдаться, вину он не признал. Обе женщины были вынуждены вызвать наряд полиции для задержания подозреваемого.

