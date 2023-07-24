Школьник под Иркутском попал в больницу после попадания молнии в баню

Инцидент произошел в городе Нижнеудинске во время очень сильного дождя.

Двое братьев в непогоду отправились мыться в баню. Позже старший из них покинул помещение, оставив ученика 4-го класса одного. Затем он услышал громкий хлопок, а когда вернулся в баню, то обнаружил, что ребенок получил ожоги. Самой вероятной версией сейчас является попадание молнии в строение.

Ребенка пришлось направить в медицинское учреждение. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы управления МВД по Иркутской области. Правоохранители сейчас проводят проверку данного ЧП.