Школьник устроил взрыв петарды в магазине, отомстив за отказ продать ему зажигалку

В Троицке, одном из районов Москвы, произошел опасный инцидент с участием подростка. Как сообщают Telegram-каналы, школьник устроил взрыв петарды в торговом павильоне, предположительно из мести продавщице, отказавшей ему в продаже зажигалки.

На опубликованной видеозаписи видно, как мальчик с рюкзаком за спиной забегает в помещение магазина, бросает на пол подожженную петарду и стремительно убегает. Сразу после этого раздается громкий хлопок взрыва. В результате взрыва петарды пострадала сотрудница торговой точки. Несмотря на полученные травмы, женщина проявила великодушие и попросила не привлекать несовершеннолетнего к суровой ответственности. Однако она потребовала от родителей подростка возместить причиненный материальный ущерб и расходы на медицинское лечение.