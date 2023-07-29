Школьник в Рязанской области умер после удара битой во время игры в лапту

Подросток в Рязанской области умер после получения удара битой по голове во ходе спортивного мероприятия в лагере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Уточняется, что сам случай произошел еще в середине месяца.

Добавляется, что один из волонтеров, являющийся студентом третьего курса одного из вузов, присматривал за детьми в лагере и случайно ударил 14-летнего мальчика битой.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован с ушибом головного мозга и в реанимации впал в кому. Борьба за его жизнь продолжалась в течение двух недель.

Поясняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.