Школьник в Рязанской области умер после удара битой во время игры в лапту
Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]
Подросток в Рязанской области умер после получения удара битой по голове во ходе спортивного мероприятия в лагере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Уточняется, что сам случай произошел еще в середине месяца.
Добавляется, что один из волонтеров, являющийся студентом третьего курса одного из вузов, присматривал за детьми в лагере и случайно ударил 14-летнего мальчика битой.
Отмечается, что ребенок был госпитализирован с ушибом головного мозга и в реанимации впал в кому. Борьба за его жизнь продолжалась в течение двух недель.
Поясняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.