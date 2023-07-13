Школьник впал в кому после падения с самоката в Подмосковье

Тринадцатилетний подросток впал в кому после падения с самоката в селе Знаменское Одинцовского городского округа. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ .

По информации собеседника издания, школьника госпитализировали в одну из подмосковных больниц. У него, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и компрессионный перелом грудного позвонка.

Уточняется, что сейчас несовершеннолетний находится в коме первой степени. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что самокатчик сбил женщину на тротуаре в Красногорске. Инцидент произошел летом прошлого года.