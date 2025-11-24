Школьника отправили в колонию за изнасилование чиновницы под Волгоградом

В Иловлинском районном суде вынесен обвинительный приговор местному школьнику, обвиняемому в изнасиловании 23-летней сотрудницы администрации рабочего поселка Иловля. Несовершеннолетнего признали виновным и назначили наказание в виде полутора лет воспитательной колонии, передает V1.RU.

Как сообщили осведомленные источники, судебное заседание по резонансному делу проходило в закрытом режиме, что ограничило доступ общественности к деталям процесса. Известно, что рассмотрением дела занимался судья Вячеслав Пичугин, который также ведет другое громкое дело — в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По информации, подтвержденной судебной картотекой, защита осужденного уже подала апелляционную жалобу на приговор, который еще не вступил в законную силу. Жалоба была зарегистрирована 10 ноября.

Напомним, инцидент, получивший широкий общественный резонанс, произошел в канун Нового года. Согласно распространившейся в мессенджерах и социальных сетях информации, подростка пригласили на официальный корпоратив в роли Деда Мороза, где его напоили алкоголем, а затем предъявили обвинение в сексуальном насилии. Многие местные жители выражали мнение, что школьника могли подставить, тем самым сломав ему жизнь длительным содержанием в СИЗО.

Официальная версия следствия, однако, гласит, что десятиклассник совершил изнасилование, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, которая находилась в сильной степени алкогольного опьянения. Сам подросток в ходе следствия утверждал, что интимный контакт был добровольным, а инициатива исходила от самой девушки.

