Школьники в Подмосковье решили попробовать палочки из TikTok и попали в больницу

Шестеро несовершеннолетних попали в больницу в Московской области после того, как решили попробовать разрекламированные в TikTok соевые палочки. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

В городе Красноармейске, который находится в Московской области, были госпитализированы сразу шестеро детей.

«В больницу попали 11-летние ученики школы №1 — пять девочек и мальчик. Один из одноклассников принес палочки Латяо с соевым мясом и угостил ими остальных», — указал микроблог.

Школьники заинтересовались палочками, потому что неоднократно видели в TikTok их изображение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства отравления, это взяла на свой контроль прокуратура.

Ранее сообщалось, что в одном из детсадов Хабаровского края зафиксировали вспышку ротавируса. У 12 воспитанников дошкольного учреждения, которое находится в поселке Заветы Ильича, была выявлена острая кишечная инфекция. По предварительным данным, заболевание распространилось контактным путем от ранее заболевшего ребенка.