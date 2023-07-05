Школьниц, госпитализированных после обрушения аттракциона в Орехово-Зуево, отпустили домой

Фото: [ Администрация Орехово-Зуевского г. о. ]

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий сообщил, что 15-летних школьниц, которые сегодня получили травмы в результате обрушения кабинки аттракциона и были госпитализированы, отпустили домой.

Глава рассказал, что лично навестил пострадавших в больнице. По его словам, девушки в удовлетворительном состоянии.

«Госпитализация не требуется, девочек отпустили домой», - сообщил Заголовацкий.

Глава напомнил, что инцидент произошел на карусели «Веселые горки». По его словам, владельцем аттракциона является частное лицо. Ранее карусель проверили и допустили к использованию.

По факту случившегося в муниципалитете завели уголовное дело, областная прокуратура проводит проверку. Ситуация находится на личном контроле главы городского округа.