Школьница из Якутии передала аферистам почти 1,2 млн рублей

В Якутии 13-летняя школьница, опасаясь уголовного преследования родителей и лишения семьи, перевела злоумышленникам около 1,2 млн руб., взятых со счета матери. Об этом информировало региональное управление Министерства внутренних дел.

История началась с звонка неизвестного, представившегося работником учебного заведения. Обманным путем, под видом обновления данных электронного дневника, он выманил у ребенка код подтверждения. Далее девочке позвонил другой аферист, выдавший себя за сотрудника портала государственных услуг, сообщивший о несанкционированном доступе к аккаунтам ее родителей.

Третий мошенник, представившись работником местного отдела образования, подтвердил эту информацию. Он угрожал родителям девочки уголовной ответственностью по статье о государственной измене и помещением ребенка в приют, после чего заставил ее выполнять его указания.

Напуганная школьница, действуя по инструкциям преступников, втайне взяла телефон матери и оформила на ее имя онлайн-кредит почти на 1,2 млн руб. Полученные деньги она сняла в банкомате и перевела на неизвестные счета. По данному инциденту начато уголовное расследование.

