Школьница призналась, что выдумала историю об избиении у школы в Челябинске

В Челябинске разрешилась громкая история с предполагаемым нападением на девятилетнюю школьницу. Сообщение о том, что возле учебного заведения трое прохожих избили ребенка, оказалось вымыслом, сообщил портал 74.RU.

Отец девочки принес публичные извинения в социальных сетях.

«Информация оказалась вымыслом ребенка (...) Прошу прощения за возникшую ситуацию», — написал он.

Расследование показало полное отсутствие доказательств инцидента. Просмотр записей с камер видеонаблюдения не зафиксировал ничего похожего на описанное нападение. В полиции уточнили, что в ходе повторного допроса школьница созналась в сочинении этой истории.

«Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено», — констатировали в региональном управлении МВД.

В связи с этим производство по статье о побоях прекращается, а возбужденное Следственным комитетом уголовное дело о хулиганстве, вероятно, будет закрыто.

