Суд в Омске отправил 16-летнюю мать в колонию за расправу над младенцем

Омский городской суд вынес обвинительный приговор 16-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве собственного новорожденного ребенка. Подросток была осуждена по ч. 1 ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») и приговорена к 1,5 годам воспитательной колонии, передает ТАСС.

Как установило следствие, трагедия произошла 18 июля. Школьница заранее сняла номер в одной из городских гостиниц, чтобы скрытно родить и избавиться от младенца. После родов девушка удушила новорожденного мальчика, а его тело, помещенное в пластиковый пакет, оставила в мусорном ведре в ванной комнате.

Личность преступницы была установлена по банковской карте, которой она воспользовалась для оплаты проживания в отеле. На основании этих и других доказательств суд признал ее вину полностью доказанной.

