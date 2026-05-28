Школьница в Москве передала мошенникам украшения и валюту на пять миллионов рублей

Столичные полицейские возбудили уголовное дело после того, как 17-летняя москвичка передала телефонным аферистам драгоценности и валюту на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом рассказали в управлении МВД по Москве, сообщает « Лента.ру ».

По данным ведомства, девушке поступил звонок от незнакомцев, которые поочередно представлялись сотрудниками службы доставки, налоговых органов и силовых структур. Злоумышленники убедили несовершеннолетнюю, что ее банковский счет якобы используется преступниками, и под этим предлогом заставили провести обыск по видеосвязи. После этого школьнице поручили собрать все имевшиеся дома ценности и вынести их на улицу курьеру.

О случившемся узнала мать девушки — она немедленно обратилась в полицию. Вскоре оперативники задержали 19-летнего курьера. Выяснилось, что часть украшений он уже успел сдать в ломбард, а вырученные деньги перевести своим кураторам. Против молодого человека возбуждено дело о мошенничестве, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.