Школьницу во Владимире поставили на колени и избили в туалете

В городе Владимире группа подростков подвергла насилию ученицу школы в туалете, принудив ее к коленопреклонению и избивая. Инцидент был зафиксирован на камеру, а видеозапись появилась в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Подъем».

На кадрах видно, как девочку вынудили опуститься на колени в туалетной комнате. Одноклассницы, угрожая более тяжкими последствиями в случае отказа, начали наносить удары.

Согласно информации, предоставленной каналом, видеозапись была размещена в социальных сетях одной из участниц нападения. Полиция уже начала расследование данного инцидента. В связи с произошедшим назначена проверка.

«Обращений от родителей не было, о видео — в курсе», — заявила Юлия Раснянская, уполномоченная по правам ребенка в российском регионе, комментируя ситуацию.

