В Калининграде выявили детали избиения 14-летнего юноши

В Калининградской области прокуратура инициировала проверку в связи с информацией о жестоком избиении 14-летнего юноши. Об этом стало известно «Ленте.ру» из сообщения областной прокуратуры.

Основанием для проверки послужили публикации в российских новостных источниках об инциденте, произошедшем 5 октября, где жертвой стал несовершеннолетний. Согласно предварительным данным, между пострадавшим и 18-летним парнем возникла ссора, переросшая в физическую расправу, в ходе которой подростку были причинены серьезные увечья.

По информации, предоставленной изданием «Клопс», у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, двойной перелом челюсти, переломы скуловой и височной костей. Медики не исключают вероятность ухудшения или потери зрения.

Правоохранительным органам удалось установить личность человека, совершившего нападение.

