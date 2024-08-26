В Подмосковье семилетний мальчик отрубил себе палец топором
«МК»: в Подмосковье семилетний мальчик отрубил себе палец топором
Фото: [медиасток.рф]
Семилетний мальчик случайно отрубил себе палец топором. Все произошло в Подмосковье, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, мама ребенка отлучилась не несколько часов. За несовершеннолетним присматривал родственник. Мужчина решил наколоть дров для бани и оставил топор без присмотра. Ребенок не дождался возращения взрослого, схватил топор, взмахнул им и не удержал в руках. В итоге лезвие попало на большой палец ноги.
Пострадавшего госпитализировали. Однако пришить палец не удалось.
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