В Подмосковье семилетний мальчик отрубил себе палец топором

Семилетний мальчик случайно отрубил себе палец топором. Все произошло в Подмосковье, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, мама ребенка отлучилась не несколько часов. За несовершеннолетним присматривал родственник. Мужчина решил наколоть дров для бани и оставил топор без присмотра. Ребенок не дождался возращения взрослого, схватил топор, взмахнул им и не удержал в руках. В итоге лезвие попало на большой палец ноги.

Пострадавшего госпитализировали. Однако пришить палец не удалось.

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