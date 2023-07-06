Школьницы, пострадавшие на аттракционе в Орехово-Зуево, находятся в удовлетворительном состоянии, они дома

Две пятнадцатилетние школьницы, которые получили травмы при обрушении аттракциона в Орехово-Зуевском округе, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил глава муниципального образования Руслан Заголовацкий.

Инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха. Подростки катались на карусели «Веселые горки». Во время развлечения кабинка, в которой находились девушки, обрушилась.

Школьниц госпитализировали с переломом ключицы у одной и сотрясением мозга у второй. К девушкам в больницу незамедлительно выехал глава городского округа. Он сообщил, что пострадавшие чувствуют себя нормально и были выписаны домой.

Заголовацкий отметил, что аттракцион, на котором катались девушки, является собственностью частного лица.

По данному факту в муниципалитете проводится проверка, также было возбуждено уголовное дело. Ситуация на личном контроле главы округа.