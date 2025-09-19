Школьницы устроили опасную фотосессию на рельсах в российском регионе

В Курганской области произошел опасный инцидент с участием пяти школьниц, которые устроили фотосессию на железнодорожных путях, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России.

Дежурная по станции Щучье заметила, что девочки лежат на рельсах и фотографируются в тот момент, когда к ним приближался грузовой поезд. Машинист вовремя затормозил и подал звуковой сигнал. Подросткам удалось сбежать.

Правоохранительные органы оперативно установили личности всех участниц инцидента. Расследование показало, что школьницы публиковали сделанные снимки в мессенджере.

В отношении родителей четырех несовершеннолетних составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. На 16-летнюю участницу составили отдельный протокол за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ранее сообщалось, что подростка, ворвавшегося в воронежскую школу с ножами, направят на медэкспертизу.