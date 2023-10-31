Школьный автобус попал в ДТП на трассе в Башкирии

Авария произошла в городе Нефтекамск. Автобус вез десятерых учащихся из деревни Кареево в Уфу на конкурс. С ними был 1 сопровождающий детей взрослый. По дороге произошло столкновение с автомобилем Лада Ларгус, который выскочил на встречную полосу.

«Трех девочек увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Разлива топлива нет», - заявили по этому поводу представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

Их рассказ привели РИА Новости. Детей в дальнейшем отправили по маршруту на резервном автобусе. А вот легковой машине досталось больше. Все четверо людей из нее обратились за помощью в больницу, поскольку все они получили травмы. Предварительной причиной аварии пока считают летнюю резину, которая была у легковушки.