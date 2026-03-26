Школу в Челябинске оцепили, учеников второй смены отправили на удаленку

После инцидента в школе Ленинского района учебное заведение перевели на дистанционный формат для учеников второй смены. Само здание полностью оцеплено и занято сотрудниками правоохранительных органов, которые продолжают работу на месте, передает 74.RU.

Подробности произошедшего озвучила заместитель министра образования Челябинской области Светлана Калимулина. По ее словам, подросток зашел в школу, затем в уборную, где переоделся. После этого он ворвался в учебный класс и произвел выстрел из оружия в свою одноклассницу. Затем школьник выпрыгнул с четвертого этажа и получил травмы различной степени тяжести. В настоящий момент и девочка, и мальчик госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Расследование продолжается, на месте работают следователи и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ЧП устанавливаются.