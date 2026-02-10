Школы под усиленной охраной: что стоит за появлением полицейских у дверей в Тюмени?

В школах Тюмени сегодня, 10 февраля, наблюдается усиление мер безопасности. На входе в учебные заведения дежурят сотрудники полиции, что заметили пришедшие на занятия школьники и о чем сообщили учителя в родительских чатах.

По данным редакции 72.RU, такая реакция, вероятно, связана с тревожными сообщениями, которые накануне распространились в городских пабликах и мессенджерах. В них неизвестные лица угрожали целому ряду школ города. Два независимых источника подтвердили изданию, что полицейские патрули действительно были направлены к тем образовательным учреждениям, адреса которых фигурировали в угрозах. На данный момент официального комментария от правоохранительных органов по поводу происходящего и причин усиления охраны не поступало.