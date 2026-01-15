Сход снега с крыши в Петропавловске-Камчатском унес жизнь мужчины

В Петропавловске-Камчатском произошла трагедия: сошедшая с крыши жилого дома массивная снежная масса стала причиной гибели человека. Инцидент произошел на улице Советской, 16.

Как сообщает портал «41 Регион», на место происшествия немедленно выехал отряд спасателей. После разбора снежных завалов ими было обнаружено тело мужчины. Сотрудники Камчатского центра обеспечения действий по ГО и ЧС, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Официальные комментарии от профильных ведомств на данный момент не поступали.

Помимо трагедии, жильцы дома столкнулись с бытовой проблемой: по их словам, электричество в здании отсутствует уже около двенадцати часов. Предположительной причиной отключения стал оборванный провод, однако точные обстоятельства аварии уточняются.