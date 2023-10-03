Шойгу отметил вклад Чечни в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания особо отметил роль воинских подразделений из Чечни в специальной операции и поблагодарил главу республики Рамзана Кадырова.

Шойгу выделил достижения подразделений спецназа под командованием Героя России Апты Алаудинова.

По словам министра, на базе Российского университета спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 14,5 тысячи человек, которые уже отправились воевать в зону СВО.

Выстроенная в Чечне система подготовки позволяет добиваться высоких результатов в бою и своевременно проводить ротацию в подразделениях, подчеркнул Шойгу.