Шойгу озвучил потери ВСУ в ноябре

Украинская армия с начала ноября потеряла более 13 700 человек и порядка 1800 единиц военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии в ведомстве.

Он отметил рост в последнее время числа украинских военных, сдающихся в плен. По его словам, украинцы осознают бесполезность попыток прорвать российскую линию обороны и не хотят умирать за режим Зеленского.

Шойгу почеркнул, что наступательный потенциал ВСУ неуклонно падает. В качества примера он привел Херсонское направление, где украинским войскам не удалось провести ни одной удачной десантной операции.